Подростка задержали по подозрению в убийстве 17-летнего знакомого

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в расправе над знакомым, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Местная жительница 17 марта сообщила о пропаже ее 17-летнего сына. Правоохранители и волонтеры вместе вышли на поиски. Утром 19 марта его тело со следами насильственной смерти нашли рядом с железнодорожной станцией "Кондакопшино" в Пушкинском районе Петербурга. Подозреваемый в убийстве молодой человек вернулся на место преступления, чтобы скрыть улики. Там его задержали полицейские.

"Молодой человек доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего," - сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подростки встретились для выяснения отношений. Один из них ударил другого ножом в живот. После подозреваемый хотел избавиться от тела и решил закопать его недалеко от железнодорожной станции. По данным "Фонтанки", подросток расчленил труп перед тем, как спрятать его. Также издание писало, что причиной конфликта между подростками стала ревность к девушке.

По статье о совершении убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

