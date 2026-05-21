ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21 мая 2026, 17:42

РБК: Власти отложили введение платы за VPN-трафик

фото ЗакС политика РБК: Власти отложили введение платы за VPN-трафик

В России в ближайшее время не будут вводить плату за потребление более 15 Гб международного трафика в месяц, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Нововведение могут внедрить через 3-4 месяца. Ранее предполагалось, что российские пользователи начнут платить за использование VPN c 1 июня 2026 года. 

Один из собеседников РБК предположил, что плату за VPN-трафик введут к осени. Второй высказал мнение, что новые правила начнут действовать после сентябрьских выборов в Государственную думу.

В конце марта глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев просил представителей операторов связи и цифровых платформ ограничивать использование VPN-сервисов россиянами. В частности, он предложил ввести дополнительную плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц. В издании Forbes писали, что инициатива исходит от главы государства. 

Весной 2026 года Минцифры начало вводить ограничения на использование VPN в России. Например, в апреле отечественные сервисы прекратили предоставлять доступ пользователям с включенным VPN. В случае невыполнения требований компанию могли исключить из "белых списков" или лишить IT-льгот, писали в СМИ. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама