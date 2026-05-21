РБК: Власти отложили введение платы за VPN-трафик

В России в ближайшее время не будут вводить плату за потребление более 15 Гб международного трафика в месяц, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Нововведение могут внедрить через 3-4 месяца. Ранее предполагалось, что российские пользователи начнут платить за использование VPN c 1 июня 2026 года.

Один из собеседников РБК предположил, что плату за VPN-трафик введут к осени. Второй высказал мнение, что новые правила начнут действовать после сентябрьских выборов в Государственную думу.

В конце марта глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев просил представителей операторов связи и цифровых платформ ограничивать использование VPN-сервисов россиянами. В частности, он предложил ввести дополнительную плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц. В издании Forbes писали, что инициатива исходит от главы государства.

Весной 2026 года Минцифры начало вводить ограничения на использование VPN в России. Например, в апреле отечественные сервисы прекратили предоставлять доступ пользователям с включенным VPN. В случае невыполнения требований компанию могли исключить из "белых списков" или лишить IT-льгот, писали в СМИ.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру