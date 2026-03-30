Forbes: Операторы введут плату за использование VPN

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб трафика через VPN по мобильным сетям в месяц, передает Forbes со ссылкой на собственные источники. Нововведение может вступить в силу 1 мая. Предполагается, что платформы ограничат доступ пользователям, заходящим через VPN. Ранее в Госдуме заявили, что точечно блокируют сервисы, не соблюдающие законодательство России. При этом полный запрет VPN в стране не рассматривается.

По данным издания, Шадаев провел два совещания 28 марта. Он общался с представителями сотовой связи и интернет-ритейла. Глава Минцифры упомянул, что введение административной ответственности за использование средства обхода блокировок не исключено, подчеркивает Forbes. Однако чиновник выразил надежду, что прибегать к подобным мерам не придется.

Бизнес-консультант по информационной безопасности Алексей Лукацкий добавил в беседе с журналистами, что точно определить подключение пользователей к VPN очень сложно. Для этого нужно проанализировать ряд параметров, но они не всегда указывают на использование средств обхода блокировок.

По сообщениям РБК, на совещании 28 марта Шадаев также заявил, что с 1 апреля россияне не смогут пополнять Apple ID через мобильный счет. Таким образом власти планируют предотвратить оплату VPN-сервисов.

