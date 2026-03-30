РБК: С 1 апреля россияне не смогут пополнять Apple ID с мобильного счета

Министерство цифрового развития планирует отключить у россиян функцию пополнения Apple ID через мобильный счет. Ограничение может вступить в силу уже 1 апреля, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. По их данным, нововведения нужны, чтобы пресечь оплату VPN-сервисов.

Операторам "большой четверки" указали ввести запрет на пополнение Apple ID 28 марта на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым. В "большую четверку" входят МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2.

Опция оплаты Apple ID через мобильный счет появилась в России в 2019-2020 годах. Деньги списываются со счета, привязанного к мобильному телефону. Для многих пользователей оплата через Apple ID остается единственным способом пользоваться сервисами компании, поскольку корпорация не работает с российскими картами.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщало, что ограничение могут ввести с целью воздействия на Apple. Власти хотят, чтобы компания вернула российские сервисы в AppStore. Напомним, в 2022 году Apple с целью соблюдения санкций удалила из собственного онлайн-магазина приложения российских банков.

В декабре 2025 года Роскомнадзор заблокировал приложение для видеозвонков FaceTime от компании Apple. По данным РКН, это приложение использовалось для организации терактов в России.

