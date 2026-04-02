РБК: Минцифры хочет привлечь российские компании к блокировке VPN-сервисов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 15 апреля отечественным площадкам необходимо ограничить доступ пользователям с включенным VPN, передает РБК со ссылкой на собственные источники. Заявление прозвучало во время совещания представителей министерства и руководителей крупнейших российских компаний по трафику и аудитории 30 марта. Собеседники РБК уточняют, что озвученная дата не является окончательной. По данным источников издания, на совещании присутствовали представители более 20 компаний, в том числе "Яндекс", Сбербанк, VK, Wildberries, Ozon, "Газпром-Медиа", "Авито", ЦИАН и X5 Retail Group.

Собеседники РБК сообщили, что для борьбы с использованием VPN-сервисов компаниям хотят предоставить список IP-адресов VPN, в отношении которых Роскомнадзор принял решение о блокировке из-за нарушений российского законодательства. Представителям компаний якобы выдали методические рекомендации по самостоятельному выявлению и блокировке пользователей с включенным VPN. Один из собеседников РБК заявил, что ограничения не должны затронуть сотрудников, использующих корпоративные VPN-сервисы и не посещающих запрещенные интернет-ресурсы, однако существует риск блокировок из-за сложностей в идентификации VPN-трафика.

Источники РБК заявляют, что от российского бизнеса ожидают результативную помощь в борьбе с VPN. В случае невыполнения озвученных требований, компанию могут исключить из "белого списка" или лишить IT-льгот, объяснил другой источник РБК. По информации одного из собеседников издания, власти ждут от российских компаний полную блокировку доступа к сайтам, приложениям и платформам для пользователей с включенным VPN к середине апреля.

РБК отмечает, что до совещания с руководителями российских компаний Шадаев встретился с представителями отечественных мобильных операторов. Во время совещания глава Минцифры попросил ввести дополнительную плату за использование более 15 гигабайтов международного трафика пользователями в месяц. По информации собеседников издания Forbes, инициатива ввести ограничения в работу VPN-сервисов в России исходила непосредственно от президента Владимира Путина, однако сегодня во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о таком поручении главы государства.

