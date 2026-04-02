Пескову ничего не известно об ограничениях работы VPN-сервисов в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не располагает информацией о том, давал ли Владимир Путин поручение о введении ограничений в работу VPN-сервисов в России, передает ТАСС. Песков сообщил об этом во время брифинга в ответе на вопрос зарубежного журналиста.

"Мне ничего не известно о таком поручении", - заявил Песков.

Несколькими днями ранее Forbes писал, что глава Минцифры Максут Шадаев попросил представителей мобильных операторов вводить плату за использование VPN. Собеседники издания предположили, что подобные инициативы исходят непосредственно от главы государства. Журналисты отмечают, что одной из предполагаемых мер будет введение платы для граждан, активно использующих VPN.

Кроме того, 31 марта Шадаев в письме ассоциации "Мы - ИТ" заявил, что Минцифры является исполнительным органом власти, перед которым руководство страны ставит определенные задачи. В том числе - по ограничению использования VPN. Отметим, 2 апреля в МВД заявили, что использование VPN не считается незаконным и наказуемым.

