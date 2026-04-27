Путин призвал законодателей не зацикливаться на запретах

Законодательный процесс в России должен быть системным и творческим, а излишняя концентрация на запретительных мерах контрпродуктивна, заявил 27 апреля президент Владимир Путин в своем выступлении на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце. Глава государства призвал слушателей думать о будущем и разрабатывать такие нормы, которые будут способствовать движению страны вперед.

Президент уточнил, что законодательный процесс не должен быть нацелен только на адаптацию к внешним вызовам и рискам, хотя порой они могут быть "беспрецедентными". Такие вызовы нужно преодолевать, однако не следует сосредоточиваться исключительно на них.

— Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей... Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это всё явления временные, проходящие. А Россия вечна, — заявил с трибуны Путин.

Глава государства призвал законодателей в своей работе "смотреть за горизонт". Разрабатываемые нормы должны создавать условия для созидания и способствовать развитию общества, государства, науки и экономики, добавил он и выразил уверенность, что законодатели будут действовать именно так.

Заседание Совета законодателей приурочено к 120-летию Первой Государственной думы Российской империи, которое состоялось 27 апреля 1906 года. Путин в Петербурге, среди прочего, намерен встретиться с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также с губернатором Александром Бегловым.

