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Новости 15:21

Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень"

фото ЗакС политика Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень"

Программа памятных мероприятий с участием президента Владимира Путина 27 января, посвященная годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, началась в Ленинградской области. Глава государства посетил военно-исторический комплекс "Невский пятачок", где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень". 

Судя по видеозаписи, опубликованной пресс-службой Кремля, президент посетил мемориал без губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Ранее в этот день глава региона принял участие в акции у мемориала жертвам геноцида советского народа в Зайцево. 

Напомним, сегодня президент Путин также планирует встретиться с ветеранами и вручит им юбилейные медали. Еще пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым

Константин Леньков / Кадр из видеозаписи Кремля


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