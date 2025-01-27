Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень"

Программа памятных мероприятий с участием президента Владимира Путина 27 января, посвященная годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, началась в Ленинградской области. Глава государства посетил военно-исторический комплекс "Невский пятачок", где возложил цветы к памятнику "Рубежный камень".

Судя по видеозаписи, опубликованной пресс-службой Кремля, президент посетил мемориал без губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Ранее в этот день глава региона принял участие в акции у мемориала жертвам геноцида советского народа в Зайцево.

Напомним, сегодня президент Путин также планирует встретиться с ветеранами и вручит им юбилейные медали. Еще пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Константин Леньков / Кадр из видеозаписи Кремля