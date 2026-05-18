Нарушителя порядка в Эрмитаже направили в медучреждение

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят проверку после дебоша в Государственном Эрмитаже, сообщил 18 мая РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Нарушителя направили на обследование в специализированное медицинское учреждение из-за неадекватного поведения. Накануне мужчина зашел за ограждение и сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа.

Силовики заявили, что мужчина пытался начать конфликт с работниками музея и оказывал активное сопротивление во время задержания. После его доставили в отдел полиции Центрального района.

Задержанному 45 лет. По данным "Фонтанки", в Эрмитаже он читал текст с листов. В издании утверждают, что мужчина зарегистрирован в деревне Горбунки в Ломоносовском районе Ленобласти. Он работает предпринимателем и активно ведет соцсети, в которых критикует местную власть.

В марте суд обязал посетителя Эрмитажа выплатить 825 тысяч рублей. Он сел на трон магистра Мальтийского ордена и поставил ноги на скамью. После инцидента экспонатам понадобилась реставрация.

