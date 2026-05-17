Мужчина сел на трон в Эрмитаже и не хотел уходить

Сотрудники Росгвардии и службы безопасности Государственного Эрмитажа 17 мая задержали 45-летнего мужчину, который зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале, сообщили в пресс-службе ведомства. Нарушитель пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками музея.

По данным "Фонтанки", гражданин читал текст с принесенных листов. Работники Эрмитажа сообщили Росгвардии о произошедшем. После этого нарушителя задержали в музейном зале. Мужчина оказывал активное сопротивление.

"Впоследствии задержанного передали прибывшему на место наряду районного отдела вневедомственной охраны, который затем доставил правонарушителя в 78-й отдел полиции", - доложили в ведомстве.

В начале марта Калининский район суд обязал Александра Дробышева выплатить 825 тысяч рублей за повреждение музейных экспонатов в Эрмитаже. Суд установил, что мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена и поставил ноги на скамью. После инцидента экспонатам понадобилась реставрация.

