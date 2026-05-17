Свыше 60 тысяч человек присоединились к акции "Ночь музеев" в Петербурге

Вечером 16 мая и в ночь на 17 мая более 60 тысяч человек присоединились к акции "Ночь музеев", сообщил в соцсетях вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Всего в рамках акции специальную программу подготовили 143 площадки, среди которых музеи, библиотеки, выставочные и концертные залы города.

Более 11 тысяч зрителей увидели тайный ход в Петропавловскую крепость, 10 тысяч человек посетили концерты в Большом и Малом залах Филармонии. Также 7 тысяч петербуржцев и гостей города побывали в музее Анны Ахматовой и в Артиллерийском музее, отметил вице-губернатор.

В рамках акции можно было посетить Мариинский дворец. Для гостей подготовили лекцию об эпохе императора Николая I и игру для детей и родителей. По данным председателя Законодательного собрания Александра Бельского, всего Мариинский дворец в "Ночь музеев" посетили 330 человек.

"Ночь музеев" в 2026 году проходила с 18:00 16 мая до 06:00 17 мая. Все программы, разработанные для мероприятия, были посвящены традициям и обычаям, объединяющим народы России. Акция проходит в Петербурге с 2006 года.

