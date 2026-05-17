Министр спорта Дегтярев вместе с Пиотровским посетили центр имени Рахлина

Вице-губернатор Борис Пиотровский и министр спорта Михаил Дегтярев посетили с визитом многофункциональный спортивный центр школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Калининском районе, рассказал чиновник в соцсетях в "кружочке" с видео. На встрече также присутствовали спортсмены.

Пиотровский и Дегтярев, предположительно, побывали в зале для занятия фехтованием. Министр спорта взял в руки специальную шпагу для тренировок.

Дегтярев приехал в Петербург на день, рассказал он в соцсетях. В воскресенье он собирается встретиться с ректором Балтийского государственного технического университета "Военмех" Александром Шашуриным для обсуждения сотрудничества, а также посетить финал VIII Международного детско-юношеского турнира по футболу Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" на кубок Льва Бурчалкина.

В 2011 году на базе детско-юношеской спортивной школы № 2 открылось отделение дзюдо. В 2014 году учреждение получило статус специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо. Тогда же ему присвоили имя Анатолия Рахлина, который был тренером президента Владимира Путина. В 2024 году по поручению президента открыли новый многофункциональный спортивный комплекс, в котором могут заниматься 2000 учеников. На строительство потратили более 3 млрд рублей. В центре проходят занятия по дзюдо, фехтованию, художественной гимнастике и пулевой стрельбе.

