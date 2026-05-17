ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17 мая 2026, 14:21

Участок у станции метро "Старая Деревня" благоустроят к сентябрю 2026 года

фото ЗакС политика Участок у станции метро "Старая Деревня" благоустроят к сентябрю 2026 года

По программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроят территорию у станции метро "Старая Деревня", сообщил губернатор Александр Беглов в соцсетях. Пешеходную зону рядом со станцией преобразят к сентябрю 2026 года, заявил глава города. 

"Проектом предусмотрено не просто устройство современных пешеходных дорожек со всей необходимой инфраструктурой – скамейками, урнами, велопарковками, – но и высадка клёнов, сирени и многолетних цветов", - сообщил градоначальник.

Также рядом со "Старой Деревней" выполнят реконструкцию наружного освещения и установят современные осветительные комплексы, отметил Беглов.

В конце апреля комитет по благоустройству завершил работы по обновлению парка Академика Сахарова в Калининском районе. В парке появились новая аллея, зона для отдыха, детская и спортивная площадки, новые скамейки и урны. 

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Беглов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама