Участок у станции метро "Старая Деревня" благоустроят к сентябрю 2026 года

По программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроят территорию у станции метро "Старая Деревня", сообщил губернатор Александр Беглов в соцсетях. Пешеходную зону рядом со станцией преобразят к сентябрю 2026 года, заявил глава города.

"Проектом предусмотрено не просто устройство современных пешеходных дорожек со всей необходимой инфраструктурой – скамейками, урнами, велопарковками, – но и высадка клёнов, сирени и многолетних цветов", - сообщил градоначальник.

Также рядом со "Старой Деревней" выполнят реконструкцию наружного освещения и установят современные осветительные комплексы, отметил Беглов.

В конце апреля комитет по благоустройству завершил работы по обновлению парка Академика Сахарова в Калининском районе. В парке появились новая аллея, зона для отдыха, детская и спортивная площадки, новые скамейки и урны.

