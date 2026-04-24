Комитет по благоустройству завершил работы в парке Сахарова за 608 млн рублей

В Петербурге комитет по благоустройству завершил работы по обновлению парка Академика Сахарова в Калининском районе, передает 24 апреля "Фонтанка". Общая сумма инвестиций в проект в период с 2024 по 2025 год составила 608,3 млн рублей. Обновление парка приурочили к 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, пройдут в парке Академика Сахарова, следует из данных с сайта Смольного.

В благоустроенном парке появилась Аллея ликвидаторов последствий катастрофы Чернобыльской АЭС, соединившая мемориал "Жертвам радиационных катастроф" и "Колокол мира". Ширина мемориальной аллеи составляет семь метров, хотя изначально ее планировали сделать размером в 12 метров, пишет "Фонтанка". Издание уточняет, что раньше городские власти планировали построить на этом месте полноценный амфитеатр-мемориал, однако многие общественники выступили против строительства тематической площадки на территории исторического парка.

В парке Академика Сахарова также появились новые общественные зоны для отдыха, детская и спортивные площадки, профильные службы обновили освещение, скамейки и урны. Кроме того, на территории парка высадили тысячи молодых деревьев и кустарников. Судя по фото, опубликованным "Фонтанкой", в парке продолжается посадка новых саженцев.

Из данных с сайта госзакупок следует, что в период с 2024 по 205 год профильные комитеты города заключили четыре контракта на благоустройство парка, а также один договор на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ. При этом четыре из пяти контрактов расторгли по соглашению сторон.

Петербуржцы неоднократно выступали против установки в парке Академика Сахарова тематических мемориалов, а также зон для детского и спортивного отдыха. Свою позицию общественники аргументировали опасением, что работы в парке могут спровоцировать вырубку деревьев и нарушить исторический природный вид парка.

В частности, судьбой парка интересовалось городское отделение партии "Зеленые", направившее запрос вице-губернатору Евгению Разумишкину. Он заявлял, что в парке планируют высадить 1,5 тысячи деревьев и 22 тысячи кустарников. В мае 2025 года "Зеленые" также обратились в КГИОП с просьбой присвоить парку охранный статус и включить его в реестр объектов культурного наследия. Ранее ведомство уже отказалось признавать историческую ценность парка.

Парк Академика Сахарова существует более 50 лет, его открыли в 1972 году. Изначально он носил звание "Пионерский". В 1988 году здесь установили "Колокол мира" в память о жертвах атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. Мемориал "Жертвам радиационных катастроф" появился в парке в 2003 году.

