Смольный утвердил график отключения горячей воды на лето

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга утвердил графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный сезон в 2026 году, сообщили 24 апреля в пресс-службе ведомства.

В комитете уточнили, что горячую воду станут временно отключать для проведения гидравлических испытаний и планового ремонта теплового оборудования и сетей после окончания отопительного сезона. Представители ведомства подчеркнули, что он завершится после стабилизации погоды в Петербурге, когда среднесуточная температура достигнет отметки в 8 градусов и продержится в течение пяти дней.

Графики отключения горячей воды размещены в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона" на сайте смольнинского комитета. Соответствующую информацию также можно найти на сайтах теплоснабжающих организаций: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", АО "ТЭК СПб", ООО "Петербургтеплоэнерго" и ООО "Теплоэнерго".

Согласно российскому законодательству, срок отключения подачи горячего водоснабжения в связи с планово-профилактическим ремонтом на теплоисточниках и испытаниями сетей не может превышать 14 суток.

