Площадь у Концертного зала Мариинки получила имя Темирканова

Губернатор Александр Беглов подписал 24 апреля постановление Смольного о присвоении площади в Адмиралтейском районе имени дирижера Юрия Темирканова, документ опубликован на сайте Смольного. Название получила территория между домами №37 и №39 по улице Декабристов, расположенная у Концертного зала Мариинского театра.

Решение о присвоении площади названия вынесла Топонимическая комиссия 6 апреля. Идею также поддержали родственники музыканта, отметили в Смольном.

"Для петербуржцев Юрий Темирканов — пример служения искусству и родному городу. Талантливый творец, имя которого навсегда останется в истории Северной столицы. <...> Важно, что имя Юрия Темирканова увековечено в той части Петербурга, где особенно сильны театральные и музыкальные традиции", — передает администрация губернатора слова Беглова.

Темирканов с 1988 года вплоть до своей смерти в 2023 году руководил оркестром Санкт‑Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича. По его инициативе был создан фестиваль "Площадь Искусств".

В конце февраля президент Владимир Путин заявил о необходимости увековечить память Темирканова. Заявление прозвучало на встрече с генеральным директором Мариинского и Большого театров Валерием Гергиевым. Последний предложил назвать именем Темирканова театральный квартал в Коломне, с идеей создания которого и обратился к главе государства.

