КГИОП отказал во включении парка Сахарова в список выявленных объектов наследия

Парк Академика Сахарова не станут включать в перечень выявленных объектов культурного наследия, следует из проекта распоряжения КГИОП. Документ появился 30 апреля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Отказать во включении Объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. Исключить Объект из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия", — говорится в тексте проекта распоряжения.

Решение было вынесено на основании заключения об отсутствии историко-культурной ценности объекта с признаками культурного наследия. Ранее, 16 апреля, в адрес комитета поступило обращение от горожан с просьбой включить парк в реестр объектов культурного наследия. Как сообщали тогда в КГИОП изданию "Фонтанка", это было сделано в соответствии с регламентом после поступления соответствующей заявки от горожан. Следствием такого решения должна была стать остановка работ по благоустройству вплоть до изучения заявки экспертами.

Работы по благоустройству стартовали в парке в марте 2025 года, подрядчиком выступает ООО "ПСФ Корт". В парке планируют создать зоны для активного и тихого отдыха, обустроить детские и спортивные площадки. Активисты выступают против чрезмерных, по их мнению, изменений, сопровождающихся вырубкой деревьев. Вице-губернатор Евгений Разумишкин после обращения к нему заявил в своем Telegram-канале, что в рамках компенсационного озеленения на территории планируется высадить 1,5 тысячи деревьев и 22 тысячи кустарников.

Ранее в среду стало известно об обращении петербургского отделения партии "Зеленые" к Разумишкину. Вице-губернатора попросили рассмотреть вопрос обязательного проектирования и обустройства дренажных систем при благоустройстве парков и скверов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру