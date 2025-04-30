"Зеленые" попросили Разумишкина обязать устанавливать дренаж в парках

Петербургские "Зеленые" направили обращение в адрес вице-губернатора Евгения Разумишкина с просьбой рассмотреть введение обязательного проектирования и обустройства дренажных систем при благоустройстве парков и скверов, сообщила 30 апреля глава отделения партии в Петербурге Кристина Черемных. Соответствующие изменения предлагается внести в Правила благоустройства Петербурга, где подобное требование не предусмотрено.

По словам Черемных, в адрес петербургских "Зеленых" поступают обращения граждан по вопросам качества благоустройства крупнейших зеленых зон города. Одна из главных проблем, волнующих жителей, - отсутствие дренажных систем в парках и скверах, из-за чего их затапливает водой после осадков.

Как отметила глава петербургского отделения, наиболее заметной проблема стала после того, как затопленной оказалась территория парка Авиаторов, благоустройство которого завершилось менее 2 лет назад. Несмотря на то, что работы обошлись в более чем 847 млн рублей, дренажная система так и не была проведена на его территории. В итоге в марте 2025 года прокуратура подала иск к администрации Московского района с требованием устранить нарушения.

Похожей ситуации опасаются и жители Калининского района, отмечает Черемных. Благоустройством расположенного на территории района парка Академика Сахарова занимается та же компания, что проводила работы в парке Авиаторов.

Черемных подчеркивает, что подобные проблемы возникают из-за того, что в действующих Правил благоустройства отсутствуют требования о проектировании дренажных систем. При этом в федеральных строительных нормах прописано обязательное устройство дренажа вдоль дорожек и рекреационных зон.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что бывший глава МО № 72 Павел Швец обратился к председателю комитета по благоустройству Сергею Петриченко из-за состояния бревен на игровом оборудовании в парке Дружбы. По словам Швеца, деревянные части конструкций "гниют и разваливаются". При этом благоустройство парка обошлось в 460 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: прокуратура Петербурга