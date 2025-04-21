Экс-мундеп Швец обратился в комблаг из-за гниения бревен в парке Дружбы

Состояние бревен на игровом оборудовании в парке Дружбы стало поводом для обращения бывшего главы МО № 72 Павла Швеца к главе комитета по благоустройству Сергею Петриченко. В своем письме петербуржец сообщил о том, что деревянные части конструкций "гниют и разваливаются".

Копию обращения и фотографии проблемных участков Швец опубликовал в своем Telegram-канале. По его мнению, подрядчик использовал неподходящие породы дерева. Также у бывшего муниципала возникли вопросы к качеству примененной древесины.

"Прошу принять меры к замене гниющих и разрушающихся бревен, установить регулярный контроль за их состоянием", — написал в обращении Швец.

Также он попросил предоставить информацию о сроках исправления сломавшегося оборудования и о том, когда на стендах в парке разместят информацию.

Затраты на благоустройство парка Дружбы составили 463 млн рублей, из этой суммы в 52 млн обошлась установка двух скульптур в виде скамеек. Горожане высказывали претензии к качеству выполненных работ и ранее. Еще в конце ноября 2024 года рабочим пришлось снимать стенды с названиями стран из-за выявленных ошибок. В январе комблаг сообщал, что выявленные проблемы будут исправлены подрядчиком, а благоустройство территории продолжится в 2025 году.

Андрей Казарлыга, фото: Павел Швец / Telegram