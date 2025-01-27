Комблаг ответил на жалобы жителей Купчино из-за неисправностей в парке Дружбы

Жители Купчино пожаловались на неисправное оборудование в парке Дружбы во Фрунзенском районе Петербурга. По словам горожан, в зеленой зоне обнаружены поломанные механизмы тарзанки, сломанная ступенька и упавший от ветра стенд, передает 27 января "Фонтанка".

В комитете по благоустройству сообщили, что парк Дружбы пока не принят в эксплуатацию, а неисправное оборудование огородили сигнальными лентами. Ведомство заверило, что ремонт неисправного оборудования выполнит подрядчик, а благоустройство продолжится с 15 апреля по 15 октября.

Парк, ставший самым дорогим проектом благоустройства города за последние годы, обошелся в 460 млн рублей. Только две городские скульптуры в форме скамеек стоили 52 млн рублей, а стоимость двух других скамеек с урнами составила 683,2 тысячи рублей. Цена металлических скульптур с изображением различных животных и птиц колебалась в пределах от 390,5 тысяч до 1,4 млн рублей.

фото: Купчино и окрестности (Денис Шаляпин) / "ВКонтакте"