Две скамейки в парке Дружбы обошлись в 52 млн рублей

Стоимость двух городских скульптур в виде скамеек на территории парка Дружбы в Купчино составила 52 млн рублей, следует из данных в смете проекта благоустройства. Согласно документации, скамьи "Западное полушарие" и "Восточное полушарие" обошлись в 26 млн рублей каждая.

Обе скамейки изготовлены из термодревесины хвойных пород и окрашены порошковой краской. Диаметр объектов составляет восемь метров. Еще две скамьи с урнами, выполненные из соснового бруса, вместе стоили 683,2 тысячи рублей. Стоимость скамьи "Амфитеатр" из 13 модулей указана на уровне 701,6 тысячи рублей, стоимость подобной скамьи из 17 модулей составила 745,5 тысячи рублей, а из 20 модулей — уже 944,5 тысячи рублей.

Цена металлических скульптур с изображением различных животных и птиц колебалась в пределах от 390,5 тысяч до 1,4 млн рублей. Дешевле всего обошлись статуи пингвинов, самыми дорогими стали скульптуры "Бык" и "Слон". Металлические медведь и панда стоили по 937,3 тысячи рублей, кенгуру обошелся в 703 тысячи рублей, обезьянки — в 502,1 тысячи рублей.

Деревянный тоннель из лиственницы потянул на 1,5 млн рублей, двойные качели — на 741,6 тысячи рублей. Цена большого игрового пня с открытой горкой составила 18,5 млн рублей, малого пня с игровыми канатными перетяжками — 13,9 млн рублей.

Сцену с навесом и порталом для мультимедийного оборудования соорудили за 10,3 млн рублей. Три входные арки обошлись заказчику в 7,9 млн рублей.

Как отметил telegram-канал "Ротонда", местные жители обсуждают стоимость закупок в соцсетях. В одной из групп пользователи устроили голосование на тему стоимости входных арок, пишут авторы.

В конце ноября рабочим пришлось снимать стенды с перечислением стран, установленные в парке, из-за обнаруженных ошибок. Конкурс на благоустройство парка был объявлен на сайте Госзакупок в середине марта, его победителем стало ООО "Сириус". Стоимость заключенного контракта составила 447,3 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: Купчино и окрестности (Денис Шаляпин) / "ВКонтакте"