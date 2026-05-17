В Госдуме разрабатывают новые меры борьбы с мошенниками

Новые меры защиты граждан от злоумышленников планируются в Государственной думе, написал спикер парламента Вячеслав Володин в социальных сетях. При этом он привел случай обнаружения крупного кол-центра мошенников в Петербурге как пример успешной работы правоохранительных органов.

Володин упомянул, что сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти остановили деятельность кол-центра, который обеспечивал прохождение более трех тысяч звонков россиянам в день. Силовики 14 мая задержали предполагаемого организатора кол-центра. По их данным, мужчина по указке иностранных кураторов закупил 26 тысяч SIM-карт и использовал их в криминальных целях.

"Вместе с тем, учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, продолжаем совершенствовать механизмы", - подчеркнул спикер Госдумы.

В первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 33-74% в зависимости от оператора связи по сравнению с тем же периодом в 2025 году, заявил Володин. Также председатель парламента отметил, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, нацеленных на борьбу с киберпреступностью.

В начале апреля полицейские из Петербурга задержали молодого человека, подозреваемого в организации работы кол-центров мошенников из Украины. Оборудование незаконного техцентра обеспечивало прохождение пяти тысяч звонков российским гражданам ежедневно, установили силовики.

