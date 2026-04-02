Полиция в Петербурге задержала администратора SIM-боксов для мошенников

Сотрудники полиции Петербурга 2 апреля задержали молодого человека, подозреваемого в администрировании SIM-боксов для мошеннических кол-центров Украины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих социальных сетях. По данным силовиков, через оборудование незаконного техцентра ежедневно проходило примерно пять тысяч звонков, а с января 2026 года молодой человек ежедневно обеспечивал работу не менее 800 SIM-карт. Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника около двух тысяч SIM-карт, 12 телефонов, два бокса для SIM-карт и роутер. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств связи (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

По оперативным данным, молодой человек приехал в Петербург из Московской области и администрировал узлы связи в интересах украинских мошенников. Для изменения геолокации звонков и маскировки под номера отечественных мобильных операторов он использовал SIM-боксы, позволяющие перенаправлять мобильный трафик из-за рубежа. Правоохранители считают, что для доставки технического оборудования злоумышленник пользовался курьерскими службами, сам техцентр размещался в арендованных квартирах в Петербурге, при этом его местоположение постоянно менялось для конспирации.

Ирина Волк сообщила, что злоумышленника задержали и заключили под стражу. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 млн рублей.

На прошлой неделе правоохранители задержали двух злоумышленников, администрировавших канал связи для украинских мошенников на Васильевском острове. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, тогда сотрудники полиции изъяли два SIM-бокса, через которые ежедневно проходило около девяти тысяч звонков из-за рубежа.

