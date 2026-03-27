ФСБ задержала администраторов SIM-боксов для мошенников в Петербурге

В Петербурге сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД совместно с управлением ФСБ 27 марта задержали двух молодых людей, подозреваемых в обеспечении работы SIM-боксов для мошеннических кол-центров Украины, передает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. По данным силовиков, через оборудование незаконного техцентра ежедневно проходило около 9 тысяч звонков. В ходе обыска правоохранители изъяли у злоумышленников по два SIM-бокса, роутера и мобильных телефона, а также три ноутбука и Wi-Fi-камеры. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств связи (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

Правоохранители задержали злоумышленников в апарт-отеле на 4-й линии Васильевского острова. По версии следствия, два молодых человека приехали из Тульской области в Петербург и занимались администрированием узлов связи в интересах украинских кол-центров. Они якобы использовали SIM-боксы, позволяющие маскировать геолокацию звонков и обеспечивать прохождение трафика из-за рубежа.

По оперативным данным, связь с кураторами осуществлялась через мессенджер, оборудование доставлялось в техцентр с помощью курьеров и размещалось в арендованных квартирах в районах Петербурга и Ленобласти. Правоохранители считают, что злоумышленники регулярно меняли местоположение техцентра для конспирации. Например, правоохранители зафиксировали деятельность злоумышленников в Мурино, на Пулковском шоссе и на Васильевском острове.

Правоохранители сообщили, что молодые люди задержаны и заключены под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 млн рублей.

В начале февраля 2026 года правоохранители задержали двух злоумышленников и ликвидировали техцентр в Мурино и деревне Новое Девяткино, обслуживающий украинских телефонных мошенников. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, тогда правоохранители изъяли 3,5 тысячи SIM-карт. Через незаконный канал связи ежедневно проходило не менее 5 тысяч телефонных звонков.

