Полиция накрыла узел связи кибермошенников в Мурино

Сотрудники полиции ликвидировали узел связи телефонных мошенников из Украины, сообщили 2 февраля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оборудование находилось в арендованных квартирах на территории Мурино и деревни Новое Девяткино, там же были задержаны 28-летний уроженец Калмыкии и 20-летняя уроженка Псковской области. Суд арестовал обоих по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и незаконном использовании средств связи (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

В МВД считают, что молодые люди с августа 2025 года сотрудничали с кол-центрами украинских мошенников, обеспечивая работу "сим-боксов" — устройств для пропуска телефонного трафика. С их помощью преступники могли звонить из-за рубежа, скрывая свое реальное местоположение.

"Задержанные через различные курьерские службы получили от кураторов оборудование и SIM-карты. С целью конспирации молодые люди каждые 3-4 дня переезжали в новую арендованную квартиру, — сообщили в полиции.

При обысках правоохранители изъяли два шлюза, два ноутбука, роутеры, телефоны, банковские карты и 3,5 тысячи SIM-карт. Ежедневно через узел связи проходило не менее пяти тысяч телефонных звонков.

За свою работу каждый из задержанных получал в день по 12 тысяч рублей в криптовалюте. В МВД считают молодых людей причастными к 50 уголовным делам, возбужденным в Петербурге и Ленобласти, а также в других регионах России.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)