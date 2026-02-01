Во время погони в Ленобласти сотрудники ГАИ ранили подростка

В деревне Курполо в Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой пытались остановить 13-летнего подростка, взявшего автомобиль без спросу у родителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате применения оружия пострадал 16-летний, который находился на пассажирском сиденье. Пострадавшего доставили в медучреждение. О его состоянии не сообщается. Водителя передали родителям и поставили на учет.

Поводом для погони стало поведение несовершеннолетнего водителя за рулем Lada Vesta Cross, который при виде экипажа резко развернулся. На световые сигналы и требования остановиться подросток не реагировал. Наоборот, увеличил скорость и пытался скрыться, создавая угрозу жизни других участников движения, добавили в пресс-службе ведомства.

"В ходе дальнейшего преследования, действуя в соответствии с Федеральным законом "О полиции", для остановки лихача сотрудники ГАИ применили табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных попаданий по автомобилю у дома 10 по улице Никольская в деревне Согиницы лихач был остановлен", – говорится в сообщении полиции.

В отношении родителей подростка, который был за рулем, составили административный протокол по статье о неисполнении родителям обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Отдельно отмечается, что руководство ГУ МВД намерено поощрить сотрудников полиции.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру