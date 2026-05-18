Бастрыкин заинтересовался жалобами дольщиков в Мурино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки возможных нарушений прав дольщиков в Мурино, сообщили 18 мая в пресс-службе ведомства. Ранее в приемную главы СК в соцсетях поступали обращения от граждан с жалобами на девелопера, который срывает сроки строительства жилых комплексов.

По данным Следкома, в приемную Бастрыкина обращались дольщики, купившие квартиры в трех строящихся многоквартирных домах на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Изначально девелопер планировал достроить дома в октябре 2025 года, но срок сдачи объектов перенесли на август 2026 года.

"При этом руководство фирмы, ссылаясь на отсутствие денежных средств, отказывает в осуществлении чистовой отделки помещений, предусмотренной заключенными соглашениями, планируя в дальнейшем признать организацию банкротом. Обращения в различные инстанции результатов не принесли", – говорится в сообщении Следкома.

Исполнение поручения Бастрыкина и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Глава СК ждет доклада от руководителя Следкома в Ленобласти Сергея Сазина.

В феврале глава СК поручил возбудить уголовное дело после обращения петербурженки о некачественном капремонте в доме на Учительской улице. Горожанка сообщила, что после ремонтных работ начали разрушаться бетонные конструкции в подъездах, при этом подрядная организация отказалась устранять дефекты.

