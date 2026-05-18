Некоторым маломерным судам в Петербурге могут разрешить выходить на воду ночью

Петербургские власти не исключают смягчения требований к использованию маломерных судов в Петербурге в ночное время. Инициативу обсуждали участники рынка водных перевозок во время брифинга 18 мая, посвященного возможностям водного туризма, передает "Осторожно, Петербург". В дискуссии участвовали председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, депутат Заксобрания Алексей Цивилев и президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Максим Капитонов.

По словам Капитонова, некоторые владельцы маломерных судов уже внедряют системы управления безопасностью, чтобы получить право ездить по рекам Петербурга в ночное время.

"На сегодняшний день уже есть компании маломеров, у которых только маломерные суда, но они получили систему управления безопасности и сертифицировали ее в регистре. У них есть, соответственно, должностные лица, есть система работы. [...] Если будут выработаны требования, то эти компании тоже смогут принимать участие в рамках какого-то официально организованного городского мероприятия," - заявил Капитонов во время брифинга.

В свою очередь Цивилев заявил, что в комиссию Заксобрания по транспорту обращались представители "Волго-Балта" и заявили, что в 2025 году судоходство в городе не отвечало требованиям безопасности. Также депутат отметил, что часть старых маломерных судов привезли из Москвы в Петербург. Этот фактор, по мнению Цивилева, повлиял на неудовлетворительное состояние флота маломерных судов в городе, передает канал "Осторожно, Петербург".

В конце месяца Заксобрание приняло в первом чтении законопроект об ограничении ночных водных прогулок. Проект закона внес губернатор Александр Беглов. За пользование маломерными судами без государственной регистрации предусмотрены штрафы. Для граждан их размер составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 150 тысяч рублей. Минтранс установил, что движение маломерных судов в Петербурге запрещено с 23:00 до 05:00 часов. Лидер фракции "Новые люди" в городском парламенте Дмитрий Павлов раскритиковал запрет. Спикер Заксобрания Александр Бельский, напротив, поддержал инициативу.

