Бастрыкин велел возбудить дело из-за некачественного капремонта дома в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения петербурженки о некачественном капитальном ремонте дома на Учительской улице, сообщили в информационном центре Следкома 8 февраля.

В ведомство обратилась жительница дома 1970 года постройки в Калининском районе, в котором три года назад провели ремонт фасада и входных групп. В обращении жителя многоквартирного дома отмечалось, что работы выполнены с нарушением технологии — со временем бетонные конструкции в подъездах начали разрушаться. При этом подрядная организация отказывается устранять дефекты.

Петербургский Следком организовал процессуальную проверку. Бастрыкин ждет доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела от главы ГСУ СК по Петербургу Павла Выменца. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об интересе Бастрыкина к проблемному ЖК "Маршал". Жители обратились к руководителю ведомства из-за отсутствия социальной инфраструктуры, которая ранее была заявлена в проекте.

Константин Леньков / Фото: Следком