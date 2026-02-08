ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 8 февраля 2026, 14:17

Бастрыкин велел возбудить дело из-за некачественного капремонта дома в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин велел возбудить дело из-за некачественного капремонта дома в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения петербурженки о некачественном капитальном ремонте дома на Учительской улице, сообщили в информационном центре Следкома 8 февраля. 

В ведомство обратилась жительница дома 1970 года постройки в Калининском районе, в котором три года назад провели ремонт фасада и входных групп. В обращении жителя многоквартирного дома отмечалось, что работы выполнены с нарушением технологии — со временем бетонные конструкции в подъездах начали разрушаться. При этом подрядная организация отказывается устранять дефекты. 

Петербургский Следком организовал процессуальную проверку. Бастрыкин ждет доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела от главы ГСУ СК по Петербургу Павла Выменца. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об интересе Бастрыкина к проблемному ЖК "Маршал". Жители обратились к руководителю ведомства из-за отсутствия социальной инфраструктуры, которая ранее была заявлена в проекте.

Константин Леньков / Фото: Следком


