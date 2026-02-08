СК назвал трех причастных к покушению на генерал-лейтенанта Алексева

Следственный комитет установил причастных к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в которого стреляли 6 февраля в Москве. Стрелком оказался уроженец Тернопольской области Украинской ССР Любомир Корба. Его пособниками в Следкоме назвали Виктора Васина и Зинаиду Серебрицкую. Последней удалось добраться до Украины. Остальные задержаны. С ними проводятся следственные действия.

Исполнителя покушения Корбу задержали в Объединенных Арабских Эмиратах. Сотрудники ФСБ и МВД уже доставили его в Россию. 7 февраля Замоскворецкий суд заочно арестовал его. Как отмечают в правоохранительных органах, он приехал в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб. Некоторое время назад он получил российский паспорт. Роль Васина и Серебрицкой в СК не уточнили.

По факту покушения Следком возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь военнослужащего.

"Следствием на месте происшествия проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления — пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами. Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета от 8 февраля.

Накануне, 7 февраля, СМИ сообщили, что Алексеев успешно перенес операцию и пришел в сознание. ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах отмечают, что угрозы жизни нет.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру