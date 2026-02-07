Глава Молпарламента Чуфистов сообщил о завершении учебной части

Председатель Молодежного парламента Филипп Чуфистов сообщил 7 февраля о том, что покидает учебную часть и готовится к отправке в зону специальной военной операции. Контракт с Минобороны он подписал в январе.

"Учебка позади, вместе с товарищами отправляемся в зону проведения СВО", — написал Чуфистов в своих социальных сетях и поблагодарил подписчиков за поддержку.

Полмесяца назад появилась информация о решении главы Молпарламента отправиться в зону СВО. Как рассказывала 23 января ЗАКС.Ру советник председателя Законодательного собрания Марьяна Яковлева, в тот момент Чуфистов проходил двухнедельную подготовку.

Должность председателя МП останется за Чуфистовым. На время его отсутствия исполнять обязанности главы будет Варвара Бучерова.

Молодежный парламент — совещательный и консультативный орган при ЗакСе Петербурга, созданный для содействия законодательному регулированию прав молодежи. Чуфистов возглавляет МП с января 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Филипп Чуфистов