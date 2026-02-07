Ъ: Задержан подозреваемый в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева

Подозреваемый в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержан и доставлен для допроса, сообщил 7 февраля "Коммерсантъ". Сам военный выжил, он успешно перенес операцию.

Как сообщило издание, следствие готовится предъявить обвинение задержанному. В случае подтверждения подозрений меру пресечения суд может избрать в воскресенье, 8 февраля.

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в доме по Волоколамскому шоссе в Москве. Стрелок трижды ранил генерал-лейтенанта на лестничной площадке и убежал. Пострадавшего госпитализировали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Андрей Казарлыга / Фото: Минобороны России (скриншот видео)