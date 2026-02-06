Неизвестный стрелял в генерал-лейтенанта Минобороны в Москве

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев госпитализирован в Москве после покушения на него, произошедшего 6 февраля. В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в пятницу неустановленное лицо сделало несколько выстрелов в Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе. После этого стрелок скрылся, пострадавшего отвезли в больницу.

"В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего", — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Москвы взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Андрей Казарлыга / Фото: Минобороны России (скриншот видео)