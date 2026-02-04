Полиция задержала поджигательницу пункта сбора гумпомощи

В Петербурге задержана 24-летняя девушка из-за поджога пункта сбора гуманитарной помощи для участников СВО "Доброволец" на Кантемировской улице, 31, сообщили вечером 4 февраля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полиция возбудила в связи с инцидентом уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии на месте была задержана 24-летняя девушка и доставлена в полицию для разбирательства", — рассказали в ГУ МВД.

Информация о происшествии поступила в полицию Выборгского района вечером в среду. Правоохранителям сообщили, что неизвестная подожгла подвал и предупредила о наличии некоего взрывоопасного предмета у себя.

Ничего взрывоопасного взрывотехники на месте не обнаружили. Как писала "Фонтанка", обследованию подверглась коробка, которую девушка принесла с собой. Внутри обнаружили живого голубя.

О поджоге пункта сбора гумпомощи СМИ написали вечером в среду. Предположительно, пожар начался после броска двух бутылок с зажигательной смесью. В региональном ГУ МЧС уточняли, что огонь охватил площадь около 30 квадратных метров, в 20:05 пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

