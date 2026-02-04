Пожар в пункте сбора гумпомощи для СВО на Кантемировской улице потушили

Пожар в пункте сбора гуманитарной помощи для участников СВО "Доброволец" в Выборгском районе потушен, рассказали вечером 4 февраля в ГУ МЧС по Петербургу. Как сообщали СМИ, пожар был рукотворным.

Огонь охватил 30 квадратных метров в подвальном помещении в доме № 31 по Кантемировской улице. К его ликвидации привлекли четыре машины и 20 спасателей. К 20:05 огонь удалось ликвидировать, сообщений о пострадавших нет.

Причиной возгорания стали две брошенные в помещение бутылки с зажигательной смесью, сообщила вечером в среду "Фонтанка". Метательницей оказалась девушка с коробкой, внутри которой взрывотехники обнаружили живого голубя.

Ситуацию с поджогом прокомментировали в соцсетях движения казаков "Северо-Славянская Община". В опубликованном видеоролике представитель сообщества говорит о том, что благотворительный фонд подожгли украинские террористы, и обещает продолжать работу и в дальнейшем.

Андрей Казарлыга