ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 февраля 2026, 0:14

Причастный к исчезновению ребенка в Петербурге признался в убийстве

фото ЗакС политика Причастный к исчезновению ребенка в Петербурге признался в убийстве

Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика признался в убийстве вечером 2 февраля, сообщают петербургские СМИ. Задержанный по подозрению к исчезновению ребенка заявил, что утопил ребенка, передает издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Эту информацию подтверждают источники ТАСС в правоохранительных органах. 

Ранее в этот день Следком заявил о задержании 38-летнего жителя поселка Щеглово в Ленинградской области. Его задержали в Псковской области. По данным правоохранительных органов, задержанный – последний, с кем контактировал мальчик. Ребенок сел в машину мужчины рядом с супермаркетом на Таллинском шоссе. Больше его не видели.

Ребенок пропал вечером 30 января. После сообщения об исчезновении несовершеннолетнего правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В его поисках принимали участие более двухсот волонтеров.  

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама