Беглов и Бельский принесли соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский выразили соболезнования родным и близким погибших 2 февраля в авиакатастрофе в Орске. Слова сочувствия прозвучали и в адрес всего коллектива Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Также Беглов поручил оказать необходимую поддержку семьям погибших при крушении.

"Профильные ведомства взаимодействуют с университетом и родственниками, в том числе по оказанию необходимой помощи. Дал соответствующие поручения", — отдельно сообщил в своих социальных сетях Беглов.

Бельский назвал произошедшее страшной трагедией. "Скорбим всем городом", — добавил он.

Днем в понедельник в ходе учебно-тренировочного полета в Орске потерпел крушение самолет Diamond DA 40, принадлежащий СПбГУГА. В результате произошедшего погибли инструктор и два курсанта.

Ранее готовность оказать помощь семьям погибших выразили в правительстве Оренбургской области.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В качестве возможных причин трагедии следствие рассматривает несколько версий, включая ошибку пилотирования или техническую неисправность самолета.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Артема Воробьева