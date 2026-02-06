Петербургские коммунисты пообщались с кубинскими единомышленниками

Юные коммунисты Петербурга пообщались 5 февраля по видеосвязи с членами Союза молодых коммунистов Кубы, сообщили в социальных сетях городского отделения Компартии. Участие в беседе приняли члены и сторонники ЛКСМ, а также глава Горкома КПРФ депутат Законодательного собрания Роман Кононенко.

Кононенко в своем выступлении заверил собеседников, что российские коммунисты и комсомольцы осуждают империализм и выражают солидарность с народами, борющимися за свою свободу. Также он сообщил о том, что ранее КПРФ осудила действия США в своих заявлениях по поводу ситуаций в Венесуэле и на Кубе.

Это не первый за последнее время случай, когда петербургские коммунисты высказываются на темы международных отношений и критикуют США. В середине января они записали видеообращение с требованием освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, захваченных военными США в начале года.

На этой неделе внимание к себе привлекли представители КПРФ в ЗакСе Ленобласти, которые предложили вернуть станции метро "Девяткино" прежнее название. До переименования в 1992 году станция называлась "Комсомольской". Обращение на этот счет к губернатору Петербурга Александру Беглову могут рассмотреть уже в феврале.

Андрей Казарлыга / Фото: Петербургское отделение КПРФ