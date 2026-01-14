Петербургские комсомольцы потребовали освободить Мадуро

Судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро обеспокоила петербургских комсомольцев, которые призвали освободить его из тюрьмы в США. Видеозапись с выступлением первого секретаря городского комитета ЛКСМ Егора Михайлова и секретаря комитета Владислава Карлова появилась в telegram-канале петербургского отделения КПРФ 14 января.

В качестве места для записи обращения комсомольцы избрали парк 300-летия Петербурга. Там они собрались с флагами на фоне памятника национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранда. Михайлов и Карлов встали на первом плане и поочередно поделились соображениями относительно захвата Мадуро и его жены Силии Флорес.

Как объяснил Михайлов, обращение было записано в связи с "беспримерным, гнусным вмешательством Соединенных Штатов Америки" в жизнь Венесуэлы и из-за захвата Мадуро. По его мнению, произошедшее укладывается "в цепочку захватнических операций" США, проводимых по всему миру.

— Мы решительно выражаем протест такого рода политике. Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги. Мы решительно выражаем протест вмешательству в свободную жизнь Венесуэлы, бомбежке социально значимых объектов и захватнической политике Соединенных Штатов, — заявил Михайлов на камеру, не уточнив при этом, кому именно он адресует свои требования.

В свою очередь, Карлов в своем выступлении обратился к событиям прошлого, вспомнив о противостоянии Кубы и США. Это, на его взгляд, можно рассматривать в качестве примера успешной борьбы с "империалистическими Штатами Америки", в том числе и борьбы вооруженной. Сейчас Куба выразила готовность вновь воевать с США и отказалась поддаваться давлению со стороны континентального противника, продолжил он.

— Наша задача, задача всех коммунистов, поддержать народ Кубы, народ Венесуэлы и свободолюбивые народы Латинской Америки против империалистической агрессии Соединенных Штатов, — резюмировал он.

После этого участники съемки троекратным призывом: "Свободу Мадуро! Руки прочь от Венесуэлы!"

Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными 3 января и вывезены в Нью-Йорк. Спустя два дня, 5 января, там состоялось первое судебное заседание по уголовному делу о незаконных поставках наркотиков в США, в которых обвиняется Мадуро. Как сообщалось, на заседании президент и первая леди Венесуэлы заявили о непризнании вины.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "КПРФ Ленинград" (скриншот видео)