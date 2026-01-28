ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 28 января 2026, 15:50

Обязанности главы Молпарламента возложат на Варвару Бучерову

фото ЗакС политика Обязанности главы Молпарламента возложат на Варвару Бучерову

Должность исполняющей обязанности председателя Молодежного парламента получит замглавы совещательного органа Варвара Бучерова, сообщил 28 января его глава Филипп Чуфистов. Назначение связано с предстоящим уходом Чуфистова на СВО.

"Мной было принято решение назначить на период моего отсутствия и. о. председателя Молодежного парламента — Варвару Бучерову", — написал Чуфистов в своем telegram-канале.

Глава Молпарламента также сообщил, что решил подписать контракт после продолжительных размышлений на этот счет. 

О решении Чуфистова стало известно на прошлой неделе. Тогда же советник председателя Законодательного собрания Марьяна Яковлева назвала в беседе с ЗАКС.Ру Бучерову в качестве и. о. главы Молпарламента на время отсутствия председателя.

Андрей Казарлыга / Фото: Молодежный парламент Санкт-Петербурга


