Обязанности главы Молпарламента возложат на Варвару Бучерову

Должность исполняющей обязанности председателя Молодежного парламента получит замглавы совещательного органа Варвара Бучерова, сообщил 28 января его глава Филипп Чуфистов. Назначение связано с предстоящим уходом Чуфистова на СВО.

"Мной было принято решение назначить на период моего отсутствия и. о. председателя Молодежного парламента — Варвару Бучерову", — написал Чуфистов в своем telegram-канале.

Глава Молпарламента также сообщил, что решил подписать контракт после продолжительных размышлений на этот счет.

О решении Чуфистова стало известно на прошлой неделе. Тогда же советник председателя Законодательного собрания Марьяна Яковлева назвала в беседе с ЗАКС.Ру Бучерову в качестве и. о. главы Молпарламента на время отсутствия председателя.

Андрей Казарлыга / Фото: Молодежный парламент Санкт-Петербурга