Госдума хочет законодательно решить проблемы "Почты России"

В Государственной думе создадут специальную рабочую группу, которая займется развитием "Почты России" и "решением проблем", объявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своих соцсетях 8 февраля. Думать о будущем "Почты России" депутаты собираются вместе с членами правительства. Состав рабочей группы собираются обсудить в понедельник, 9 февраля.

"Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдалённых сельских населенных пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда. Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер", – написал Володин в соцсетях, отметив, что депутаты регулярно получают письма от граждан на эту тему.

Подготовить законодательное решение для накопившихся проблем "Почты России" собираются во время весенней сессии. Володин заявил, что компания должна работать эффективно на всей территории страны, а также предоставлять качественные услуги гражданам.

Депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя заявление спикера, добавил, что возглавляемый им комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи готов присоединиться к работе над улучшением положения дел в "Почте России".

АО "Почта России" с января 2023 года возглавляет Михаил Волков. Единственным акционером компании является Российская Федерация.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру