Беглов возложил цветы к Медному всаднику в годовщину смерти Петра Первого

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 февраля, в годовщину смерти основателя города Петра Первого возложил цветы к памятнику Медный всадник на Сенатской площади, сообщили в пресс-службе Смольного. Вместе с ним почтить память первого императора пришли спикер Заксобрания Александр Бельский и заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов.

"Петербург чтит память основателя столицы Российской Империи и продолжает его традиции. Наш город твёрдо стоит на защите России, остается крупнейшим центром передовой промышленности, науки, образования, культуры. Все мы – наследники Петра. Наш долг – сберечь и приумножить его наследие, быть достойными продолжателями его побед", – цитирует слова губернатора пресс-служба городской администрации.

Петр Первый скончался 8 февраля 1725 года в возрасте 52 лет. Он погребен в Петропавловском соборе. Несколькими часами ранее в Петропавловской крепости прошла панихида. Там Беглов, Бельский и Балашов возложили цветы к надгробию.

Константин Леньков / Фото: Смольный