Глава РСПП Шохин станет новым бизнес-омбудсменом

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщил 26 мая ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. При этом он продолжит возглавлять РСПП. Ранее днем Шохин встретился с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

"Уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свою должность президента РСПП", — цитирует информагентство представителя Кремля.

Шохин также встретился с Путиным и предложил заменить институт бизнес-омбудсмена на автономную некоммерческую организацию. Согласно инициативе, учредителем новой структуры должно выступить государство, а соучредителями — крупнейшие бизнес‑объединения, включая РСПП, Торгово‑промышленную палату, организации "Деловая Россия" и "Опора России". Путин идею Шохина поддержал.

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей учредили в 2012 году. Два пятилетних срока подряд этот пост занимал Борис Титов. С 2022 года вакансия бизнес-омбудсмена оставалась свободной.

Шохину 74 года. Является доктором экономических наук и выпускником Московского государственного университета по специальности "политэкономия". В 1990‑е годы он последовательно занимал ряд руководящих должностей в правительстве, включая посты заместителя председателя правительства по вопросам социальной политики, министра труда и занятости населения, министра экономики и вице‑премьера. С сентября 2005 года возглавляет Российский союз промышленников и предпринимателей.

