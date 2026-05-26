Ожидаемо: силовики пришли за бывшим вице-губернатором Вологодчины

Сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили бывшего вице-губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева, сообщил глава региона Георгий Филимонов в соцсетях 26 мая. По информации губернатора, интерес силовиков к его бывшему заместителю связан с так называемым похоронным делом. Иноземцева уволили из правительства области в конце ноября 2025 года.

"По моей информации, задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного Правительства. Ожидаемо. [...] Те, кто приходил на работу в областную команду, прикрываясь благими намерениями для решения узкокорыстных конъюнктурных задач, поступившись идеологией нашей работы, должны понести наказание. Каждый подобный проступок любого из членов областного правительства будет вскрыт", – написал Филиминов.

Иноземцев успел отметиться в медиа из-за инцидента, никак не связанного с его работой в команде правительства Вологодчины. В октябре 2025 года он с семьей приехал в Петербург по личным целям. Иноземцевы остановились в отеле на Биржевой линии, где в одну из ночей чиновник подрался с посетителем бара. В ходе перепалки Иноземцев пытался применить мебель в качестве орудия. Филимонов, комментируя действия своего подчиненного, говорил, что его коллега в тот вечер хотел заступиться за другого гостя заведения. Позже губернатор шутя называл Иноземцева "непревзойденным мастером кунг-фу".

В команде правительства Иноземцев проработал несколько месяцев, с июня по ноябрь 2025 года. На должности первого заместителя губернатора в регионе он курировал вопросы безопасности. В прошлом он строил карьеру в структурах МВД. Работал в центральном аппарате министерства в Москве.

Константин Леньков / Фото: Правительство Вологодской области