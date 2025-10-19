Первый замглавы Вологодчины задержан после драки в петербургском отеле

Telegram-каналы и ряд петербургских СМИ 19 октября сообщили о задержании первого заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева. По предварительной информации, он стал участником драки. В Сети отмечают, что его доставили в отдел полиции. Официального подтверждения этой информации нет.

Один из городских телеканалов со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что конфликт, к которому якобы причастен чиновник из Вологодчины, произошел в отеле. Там Иноземцев якобы подрался с другим постояльцем из-за личного конфликта. Чиновнику, уточняют журналисты, могут вменять мелкое хулиганство. По данным "Фонтанки", конфликт произошел в баре отеля на Биржевой линии. В отдел полиции № 30 доставили троих. Чиновнику из-за полученных травм потребовалась госпитализация.

В правительстве Вологодской области Иноземцев курирует вопросы безопасности. Свою карьеру он построил в Министерстве внутренних дел. Последние девять лет работал в центральном аппарате МВД. Должность первого заместителя губернатора Вологодчины Иноземцев получил в июне 2025 года.

Отметим, за последние месяцы это не первое упоминание вологодских чиновников в СМИ в связи с их возможным задержанием. Так, в конце сентября telegram-каналы писали о задержании другого заместителя губернатора Дмитрий Родионова. В администрации региона эту информацию опровергли.

Константин Леньков / Фото: Правительство Вологодской области