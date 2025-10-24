Один из пассажиров автобуса скончался после ДТП в Ленобласти

Пассажир автобуса скончался в больнице после ДТП на трассе "Санкт-Петербург — Ручьи" в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили 24 октября в ГУ МВД по региону. В связи с происшествием полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла около 13:20 поблизости от деревни Большая Ижора. Рейсовый автобус под управлением 63-летнего водителя столкнулся с "Газелью", за рулем которой сидел его ровесник. По уточненной информации, всего в аварии пострадали восемь человек, один из которых позже умер. Помимо пассажиров, травмы получили и оба шофера.

Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, его коллега получил травмы средней степени тяжести.

Первоначально сообщалось о семерых пострадавших, позже в полиции заявили о том, что травмы получили девять человек. В ДТП попал автобус № 672 "Ломоносов — Красная Горка".

