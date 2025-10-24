Семь человек пострадали в аварии с автобусом в Ленобласти

В Ленинградской области семь человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом и "газелью", сообщили 24 октября в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел на территории Ломоносовского района.

"В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров автобуса. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы", — рассказали в полиции.

По факту ДТП организована проверка.

Как сообщил портал 47news, по предварительной информации, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Из них двоих доставили в больницу Ломоносова, еще одного увезли на попутном транспорте.

В МЧС уточнили, что лобовое столкновение грузовика и автобуса № 672 Ломоносов — Красная Горка произошло на территории Большеижорского городского поселения. "В настоящее время трасса перекрыта в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ", — уточнили в ведомстве.

UPD: По уточненным данным МВД, в аварии пострадали девять человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще трое получили травмы средней степени тяжести. Также травмы средней степени тяжести получили оба водителя.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал МЧС Ленинградской области