Новости 24 октября 2025, 20:25

На платформу Ладожского вокзала обрушился потолок

Вечером 24 октября на платформе Ладожского вокзала произошло частичное обрушение крыши. Обвалилась часть надземной парковки. В результате инцидента пострадавших нет. Доступ к участку вокзала ограничен. 

Как передает корреспондет ЗАКС.Ру, на вокзале по громкой связи просят автомобилистов забрать автомобили с парковки. Также на Ладожский вокзал приехал глава Красногвардейского района Андрей Хорт. 

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что обрушение произошло примерно в 18:00. Движение поездов проходит в штатном режиме. Комиссия ОЖД проводит служебную проверку. 

Северо-Западная транспортная прокуратура также организовала проверку по факту инцидента. Ведомство намерено изучить полноту исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдение прав пассажиров. 

Ладожский вокзал открыли в 2003 году. Сегодня это самый новый вокзал в Петербурге. В последний раз реконструкция вокзала проводилась в 2018 году. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


