Новости 1 ноября 2025, 12:38

Филимонов о своем заме: "Иван Борисович стал непревзойденным мастером кунг-фу"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время совещания правительства региона 31 ноября вспомнил про инцидент, произошедший с его заместителем Иваном Иноземцевым в Петербурге во второй половине октября. Тогда чиновник во время личной поездки в Северную столицу подрался с посетителями бара отеля на Биржевой линии. Иноземцев тогда предпринял попытку разнять драку с помощью стула.

– Каждый из наших коллег открывает все новые и новые таланты. В частности, Иван Борисович стал непревзойденным мастером кунг-фу, который владеет традиционным оружием — стул. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что все мы, мужчины, когда видим несправедливость по отношению к слабым, к ближним,  будь то к более слабым представителям мужского пола и уж тем более к девушкам, женщинам — мы вступаемся, – сказал Филимонов. 

Глава региона отметил, что россияне сегодня не должны быть равнодушными к случаям оскорбления, унижения или нападения на граждан. 

Инцидент в петербургском баре произошел в ночь на 19 октября. Иноземцев с супругой и дочерью приехал в Северную столицу по личным целям. Уложив ребенка спать, он с женой спустился в бар при отеле. Там он стал свидетелем драки других посетителей и решил вмешаться. В один из моментов потасовки заместитель губернатора решил воспользоваться стулом для урегулирования конфликта. 

Иноземцев работает в правительстве Вологодской области с лета 2025 года. Он курирует, в том числе, вопросы безопасности. До этого он работал в центральном аппарате МВД в Москве. 

Константин Леньков / Фото: Георгий Филимонов


