Заместитель Филимонова пытался разнять драку в петербургском баре

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поделился подробностями утреннего инцидента с участием первого заместителя главы региона Ивана Иноземцева в Петербурге. По данным Филимонова, его подчиненный стал свидетелем драки между другими посетителями бара и попытался ее разнять. Это произошло в баре отеля на Биржевой линии.

"Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде", - написал Филимонов в своих соцсетях.

Иноземцев приехал в Петербург со своей семьей из-за спортивных соревнований, в которых принимала участие его дочь. После конфликта, по данным городских изданий, его и двух других участников происшествия доставили в отдел полиции. Иноземцеву также потребовалась помощь врачей.

Вскоре после известий о происшествии с участием первого зама губернатора Вологодчины в telegram-каналах появилось видео из бара. На кадрах видно, как мужчина, похожий на Иноземцева, пытается вмешаться в драку других посетителей. Остановить конфликт у чиновника получается с переменным успехом.

Иноземцев работает в правительстве Вологодской области с лета 2025 года. До этого он построил карьеру в МВД. Работал в центральном аппарате ведомства в Москве. В регионе он отвечает за вопросы безопасности.

Константин Леньков / Фото: Правительство Вологодской области